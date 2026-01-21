Ifab al lavoro sul Var | più poteri agli arbitri video senza interrompere il gioco So Foot

L’Ifab, l’organismo che definisce le regole del calcio, ha annunciato nuove modifiche al Video Assistant Referee (VAR). Le proposte puntano ad aumentare i poteri degli arbitri video, consentendo interventi più efficaci senza interrompere eccessivamente il gioco. Questi cambiamenti, emersi dalla riunione annuale a Londra, mirano a migliorare l’efficienza e la fluidità delle partite, mantenendo l’equilibrio tra tecnologia e rispetto del ritmo del calcio.

Var o non Var? Un grande dilemma. Secondo So Foot ormai parliamo di videogiochi, e così scrive: "Al termine della sua riunione annuale a Londra, l'Ifab, l'organo che determina le regole del calcio, ha pubblicato martedì sera un comunicato sui cambiamenti regolamentari proposti per riformare il calcio mondiale. Oltre alla lotta contro le perdite di tempo, uno dei principali punti di queste proposte riguarda il campo di applicazione del Var. L'autorità si è espressa a favore di un ampliamento delle competenze dell'arbitraggio video in alcuni casi specifici". Un'estensione moderata dei poteri del Var.

Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026L’International Football Association Board (Ifab) ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio internazionale in vista del 2026.

IFAB riunita oggi: fuorigioco, VAR e perdite di tempo sul tavoloOggi l’IFAB si riunisce per discutere possibili aggiornamenti alle regole del calcio, con particolare attenzione a fuorigioco, VAR e tempi di gioco.

