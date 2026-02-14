Il procuratore Gratteri ha suscitato polemiche con le sue parole, considerate da Barbera addirittura indecenti e potenzialmente pericolose. La sua dichiarazione, fatta durante un intervento pubblico, ha attirato l’attenzione di chi teme che possa minare la stabilità delle istituzioni. Un esempio concreto è il richiamo alla necessità di “controllare” chi pensa diversamente, frase interpretata come una minaccia implicita.

E aggiunge: “Se lo fa un qualunque cittadino, è una cosa disdicevole, un modo rozzo di fare battaglia politica. Detto dal procuratore della Repubblica di Napoli, che ha avuto meriti importantissimi nella lotta alla ‘ndrangheta, è una delusione”. La realtà dei fatti, però, è un’altra e giustificarsi precisando che le sue dichiarazioni erano rivolte alla situazione calabrese non ha fatto altro che diventare un insulto per tutti gli elettori calabrese, dipinti indistintamente come indagati, imputati, massoni o comunque “persone non perbene”.www.ilgiornale.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Barbera: “Parole di Gratteri indecenti ai limiti dell’eversione”

Augusto Barbera ha criticato duramente le dichiarazioni del procuratore Gratteri, accusandolo di aver pronunciato parole che rasentano l’eversione.

Il procuratore Gratteri ha battuto i toni durante il dibattito sul referendum, arrivando a parlare di limiti dell'eversione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbene; Referendum, la campagna degenera. È scontro Gratteri-Governo; Riforma della giustizia, divampa la polemica: Gravissime le parole del procuratore Gratteri; Gratteri, un’altra buona ragione per votare Sì.

Barbera: Da Gratteri parole ai limiti dell’eversioneL’ex presidente della Corte Costituzionale attacca il procuratore di Napoli per le sue parole indecenti nei confronti dei sostenitori del sì ... ilgiornale.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, MAULLU (FDI): DA BARBERA RICHIAMO ISTITUZIONALE PESANTE A GRATTERI»È significativo che un ex presidente della Corte Costituzionale come Barbera abbia definito ai limiti dell'eversione le parole di Gratteri. Non è una ... agenziagiornalisticaopinione.it

Le parole di Chiappella alla vigilia di Palermo-Entella: “Loro sono una squadra forte, il contesto del Barbera dovrà essere uno stimolo” x.com

Il Palermo e la spinta del Barbera per battere l'Empoli Domani grande scontro alle 17,15. Le parole di Inzaghi e le scelte di campo per il tecnico dei rosanero che insegue la Serie A Leggi l’articolo completo di Manuel Mannino al link nel primo commento facebook