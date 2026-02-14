Referendum | Barbera ' da Gratteri tono ai limiti dell' eversione'

Il procuratore Gratteri ha battuto i toni durante il dibattito sul referendum, arrivando a parlare di limiti dell'eversione. La sua frase ha attirato molte polemiche e ha acceso il dibattito pubblico. A commentare la sua posizione, il politico Barbera ha criticato aspramente le sue parole, definendole troppo dure e fuori luogo. La discussione si è accesa in un momento di forte tensione tra le forze politiche e le istituzioni.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "All'interno di questo clima avvelenato si sono inserite dichiarazioni, mi si consenta di dire, indecenti, del procuratore Gratteri. Gratteri, con un tono che potrebbe anche essere ai limiti dell'eversione, ha tentato di dividere i cittadini italiani e gli elettori italiani in indagati o non indagati, imputati o non imputati, massoni o non massoni. Qualcosa che se lo facesse un qualunque altro cittadino, beh, sarebbe una cosa disdicevole, un modo rozzo di fare battaglia politica. Detto dal procuratore della Repubblica di Napoli, al quale riconosco meriti importanti e che ha avuto meriti importantissimi nella lotta alla 'Ndrangheta, è veramente una delusione ai limiti dell'indecenza".