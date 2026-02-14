Barbera dà lezioni a Gratteri | Parole ai limiti dell’eversione Un modo rozzo di fare battaglia politica video

Augusto Barbera, ex presidente della Corte costituzionale, ha criticato duramente Nicola Gratteri per le sue recenti dichiarazioni contro il referendum. La sua reazione arriva dopo che il procuratore di Napoli aveva usato parole dure e provocatorie, atte a mettere in discussione le istituzioni. Barbera ha definito quei discorsi come un modo rozzo di fare battaglia politica, sottolineando come siano ai limiti dell’eversione. Durante una conferenza, ha ricordato che i toni usati rischiano di alimentare tensioni e di mettere in discussione la stabilità democratica.

“Parole ai limiti dell’eversione”. Così A ugusto Barbera, ex presidente della Corte costituzionale, bolla senza sconti l’ultima intemerata del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, sponsor militante del comitato del no al referendum. In un’intervista rilasciata in esclusiva video al comitato del sì, l’insigne costituzionalista, già esponente di peso del Pci, illustra le sue ragione favorevoli alla riforma della giustizia, oggetto del referendum del 21 e 23 marzo. E non si sottrae a un giudizio severo sulle parole del procuratore Gratteri. Ancora più indecenti perché provengono da uno dei protagonisti più importanti nella lotta alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Barbera dà lezioni a Gratteri: “Parole ai limiti dell’eversione. Un modo rozzo di fare battaglia politica” (video) Barbera: “Da Gratteri parole ai limiti dell’eversione” Augusto Barbera ha criticato duramente le dichiarazioni del procuratore Gratteri, accusandolo di aver pronunciato parole che rasentano l’eversione. Barbera: “Parole di Gratteri indecenti ai limiti dell’eversione” Il procuratore Gratteri ha suscitato polemiche con le sue parole, considerate da Barbera addirittura indecenti e potenzialmente pericolose. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Barbera e il Sì al referendum sulla giustizia: Girano bufale antipatiche: i cittadini vanno aiutati a votare fuori da logiche di partito; La Sicilia raccontata da Carlo Barbera a Radio TaorminaTv attraverso le parole di Chiamami Giusy; Claudia Barbera a Fieragricola: La biodiversità della Lessinia, un sistema da tutelare; Il futuro dello stadio Renzo Barbera si deciderà in Consiglio comunale: Attuali proposte incomplete, si acceleri sul progetto. Corso n°301 Lezione: I Distillati Relatore: Antonio Del Franco Direttore del corso: Pietro Iadicicco Segreteria: Carlo Sarrantonio Sommelier di servizio: Monica Pollio Distillati in degustazione: - Grappa di Barbera, Distilleria Berta - Distillato di Vino Brandy Italia facebook