Barba capelli… e un Arezzo da serie B!

14 feb 2026

L’Arezzo ha ottenuto una vittoria importante, grazie a una difesa solida e compatta che non subisce gol da diverse partite. La squadra ha mostrato maggiore sicurezza in campo, grazie anche alla buona intesa tra i difensori e il portiere. Un elemento chiave è stato il reparto arretrato, che ha evitato molte occasioni agli avversari e ha mantenuto la porta inviolata. Questo risultato avvicina l’Arezzo alla zona promozione in Serie B, con una serie di prestazioni convincenti.

Barbetta e capelli all’Arezzo Una difesa inviolata da un bel po’ di tempo! Merito dei singoli, certo, ma anche di quell’“omega” posteriore che gira alla perfezione. E sì, in un campionato che sembra scritto dal destino ci sta pure un pizzico di buona sorte: i rigori parati da Venturi, la traversa, il palo, gli errori degli avversari. ma soprattutto la bravura dei nostri! A Carpi magari mi sarei aspettato una mossa più rapida nel secondo tempo: dentro le frecce da contropiede, Varela eo Arena, per spaccare la partita. Però oh, con il risultato che abbiamo portato a casa, chi se la sente di parlare di errore? Il nostro gioco “a calice” ormai lo conoscono tutti: palla sugli esterni, accentramento e tiro; sovrapposizioni sulle fasce con Renzi e Righetti; i mediani che fanno da raccordo e danno a Bucchi un’arma in più per servire, là davanti, i nostri cannoni. 🔗 Leggi su Lortica.it

