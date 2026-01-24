Cesare Giuliani, storico barbiere di Ravenna dal 1960, annuncia la chiusura del suo negozio. Dopo oltre sessant’anni dedicati a cura di barba e capelli, Cesare si congeda per dedicarsi alla propria passione: l’orto. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per molte generazioni, testimoniando un’evoluzione della città nel corso del tempo.

Ravenna, 24 gennaio 2026 – Cesare Giuliani ha assistito alla trasformazione di un paese, ha conosciuto diverse generazioni e le ha viste crescere. Adesso, dopo oltre 60 anni di servizio come barbiere, all’età di 88 anni ha deciso di abbassare la saracinesca del suo storico salone di Classe e godersi la pensione. Perché Cesare ha deciso di chiudere lo storico salone di barbiere. 22-01-2026-;classe cesare giuliani chiude negozio storico di barbiere “Ho deciso di chiudere per l’età, la vita qui è andata molto bene e ho conosciuto tantissime persone”, commenta Giuliani mentre ripensa agli anni trascorsi nel salone situato all’interno della sua abitazione in via Classense: “Ho ottenuto la licenza nel novembre del 1959, mio padre faceva il contadino ma io non volevo fare quel mestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare chiude lo storico barbiere: “Barba e capelli dal 1960, ma è arrivata l’ora di godermi l’orto”

La mitica Jole va in pensione a 88 anni e lascia lo storico locale: "Ne ho passati 50 nel bar, è arrivata l'ora di riposarsi"Jole, dopo aver trascorso quasi cinquanta anni alla guida del suo storico locale a Rimini, si avvia verso la pensione all'età di 88 anni.

