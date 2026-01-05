Capelli e barba | i tagli e gli stili più gettonati del 2026

Nel 2026, i tagli e gli stili di capelli e barba riflettono l’individualità e il carattere di ciascuno. Le tendenze si concentrano su soluzioni personalizzate, che valorizzano le caratteristiche uniche di ogni persona. La scelta di un taglio o di una barba in linea con la propria personalità rappresenta un modo semplice e autentico di esprimersi, senza seguire mode passeggere.

Nel nuovo anno, sul fronte uomo, sarà lo stile personale a determinare quello di barba e capelli. I tagli, le forme e le texture si fanno infatti amplificatori di autenticità, modellandosi sulla base della propria personalità, del proprio carattere e delle proprie attitudini.

