Padova sotto choc | rissa a sprangate tra marocchini E scattano i sigilli per un bar diventato ring per stranieri

I carabinieri della compagnia di Padova hanno denunciato 4 cittadini marocchini che ieri sera, verso le 22.30, nel piazzale della stazione ferroviaria hanno dato luogo a una rissa a colpi di spranghe. I due presunti aggressori sarebbero un 23enne residente a Loreggia (Padova) e un 41enne senza fissa dimora, mentre ad avere la peggio sono stati un 24enne e un 38enne, anch’essi senza fissa dimora in Italia. Padova, marocchini scatenati nei pressi della stazione. I carabinieri sono stati chiamanti da un passante che stava assistendo alla rissa. Una volta arrivati sul posto i militari dell’Arma hanno trovato il 24enne con vistose ferite al viso che ha riferito che lui e il suo amico erano stati aggrediti per futili motivi da altri due loro connazionali che però erano già scappati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

