Bar Oltre la ministra al bancone | Qui ci sono persone meravigliose

La ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, ha visitato ieri il Bar Oltre a Garbagnate Milanese, attirata dalla reputazione delle persone che lo frequentano. Durante la sua visita, ha stretto mani e scattato selfie con i clienti, sottolineando che il locale offre non solo ottimi prodotti, ma anche un ambiente accogliente e inclusivo. La ministra ha partecipato a una colazione collettiva, incontrando persone di diverse età e provenienze che vivono in zona.

"Qui non ci sono solo cose molto buone, ma anche persone meravigliose". Strette di mano, selfie e “colazione inclusiva”, ieri mattina per la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, al "Bar Oltre" all’interno di Corte Valenti a Garbagnate Milanese. È qui che da due anni, tutti i mercoledì mattina, dietro al bancone del bar della biblioteca comunale a preparare caffè e servire le brioche, ci sono gli ospiti del centro diurno disabili Archimede. Ieri mattina c’erano Daniele, Elisa, Olga, Cristina e Nunzia, insieme ai genitori-volontari dell’associazione Un Mondo D’Inclusione, "il progetto è nato proprio da alcuni genitori - dichiara il sindaco Davide Barletta - un giorno sono venute a trovarmi in ufficio tre mamme e mi hanno sottoposto la loro idea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bar Oltre, la ministra al bancone: "Qui ci sono persone meravigliose" "Qui brucia tutto, ci sono morti". Le drammatiche telefonate dal bar Le Constellation di Crans Montana Una notte di terrore a Crans-Montana. Con Remàr, al Museo della Città sono in mostra le “Storie meravigliose tra terra e mare” Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Bar Oltre, la ministra al bancone: Qui ci sono persone meravigliose; Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ospite del Bar Oltre in Corte Valenti; Dl sicurezza, approvato in Consiglio dei ministri: fermo preventivo di 12 ore, divieto di porto di coltelli, stato di giustificazione per le Forze dell'Ordine; Progetto bar oltre: inclusione sociale e lavoro in biblioteca a garbagnate milanese. Bar Oltre, la ministra al bancone: Qui ci sono persone meraviglioseGarbagnate, Alessandra Locatelli in visita. A servire cappuccino e brioche i ragazzi del Centro diurno disabili ... msn.com Al Bar Al Polo a Montecchio Maggiore (Vicenza) oltre al cappuccino di soia si trovano ogni mattina 4 tipi di brioche vegane: ribes, camomilla e limone, ortica e mirtillo e infine al carbone con frutti rossi. Ho provato 3 tipi e sono tutti molto buoni Nella foto c’è q facebook Oltre il bar di Guerre Stellari x.com