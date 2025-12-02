Con Remàr al Museo della Città sono in mostra le Storie meravigliose tra terra e mare

Riminitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre alle ore 17:30 al Museo della Città, inaugura “Storie meravigliose tra terra e mare”, la prima mostra di Remàr, la Rete dei Musei di Area Riminese. Esposti nella Sala Teche reperti e testimonianze storiche artistiche provenienti da 23 musei del territorio, tra Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

