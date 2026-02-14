Un bar di Poggio a Caiano è stato rapinato tre volte in poche notti, perché il ladro aveva duplicato le chiavi. Durante le incursioni, il malvivente ha portato via denaro e prodotti alimentari, lasciando il locale in disordine. La polizia ha trovato tracce di duplicazioni di chiavi tra le mani di un sospettato, che aveva accesso al negozio.

Poggio a Caiano (Prato), 14 febbraio 2026 – Tre furti consumati per tre notti di seguito e alla fine si è scoperto che il ladro entrava con la copia di una chiave. Il caffè pasticceria Ercole a Poggio a Caiano è finito nuovamente nel mirino dei ladri ma questa volta il reato si può dire è stato studiato a tavolino. Antonella Musci, la titolare del locale di piazza Riconciliazione, è un anno che ha rilevato l’attività ed aveva già subito una spaccata della porta nel marzo dello scorso anno e questo furto l’ha lasciata con un profondo amaro in bocca perché la sua fiducia è stata tradita. L’anno scorso, era il mese di marzo, lo ricordiamo i ladri cercarono di scardinare la porta con un piede di porco, provarono a forzare una finestra ma senza riuscire a entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bar derubato per tre volte, il ladro aveva duplicato le chiavi

