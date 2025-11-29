Derubato per tre volte il gioielliere Giovanni | Vendo l’oro rimasto e poi chiudo il negozio a 94 anni merito riposo

Ilrestodelcarlino.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il negozio è tutta la mia vita”. E per questo Giovanni Pedrosi, nonostante l’ennesimo furto subito due settimane fa, ha riaperto la sua storica oreficeria in centro a Santarcangelo. Come aveva già fatto dopo la rapina del 15 maggio e la spaccata del 19 settembre. Ma questa è l’ultima ’ripartenza’ per il 94enne gioielliere. “Rimarrò aperto alcuni mesi per vendere quel po’ di merce rimasta, poi andrò in pensione”. Ha deciso di abbassare la saracinesca perché teme altri furti e rapine? “No, non chiudo affatto per colpa dei dei ladri. Anche perché qui ormai hanno fatto piazza pulita – dice Pedrosi, indicando gli scaffali semivuoti – Non c’è rimasto più molto da rubare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

derubato per tre volte il gioielliere giovanni vendo l8217oro rimasto e poi chiudo il negozio a 94 anni merito riposo

© Ilrestodelcarlino.it - Derubato per tre volte, il gioielliere Giovanni: “Vendo l’oro rimasto e poi chiudo il negozio, a 94 anni merito riposo”

Leggi anche questi approfondimenti

derubato tre volte gioielliereDerubato per tre volte, il gioielliere Giovanni: “Vendo l’oro rimasto e poi chiudo il negozio, a 94 anni merito riposo” - “Ma non smetto per colpa dei ladri: voglio godermi il tempo che mi resta” ... Segnala ilrestodelcarlino.it

derubato tre volte gioielliereGiovanni, gioielliere 94enne derubato: “Ogni due mesi i ladri. Stavolta volevo sparare” - Rimini, la rabbia di Pedrosi: li ho visti, ho preso la pistola ma si è inceppata. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Derubato Tre Volte Gioielliere