Derubato per tre volte il gioielliere Giovanni | Vendo l’oro rimasto e poi chiudo il negozio a 94 anni merito riposo

"Il negozio è tutta la mia vita". E per questo Giovanni Pedrosi, nonostante l'ennesimo furto subito due settimane fa, ha riaperto la sua storica oreficeria in centro a Santarcangelo. Come aveva già fatto dopo la rapina del 15 maggio e la spaccata del 19 settembre. Ma questa è l'ultima 'ripartenza' per il 94enne gioielliere. "Rimarrò aperto alcuni mesi per vendere quel po' di merce rimasta, poi andrò in pensione". Ha deciso di abbassare la saracinesca perché teme altri furti e rapine? "No, non chiudo affatto per colpa dei dei ladri. Anche perché qui ormai hanno fatto piazza pulita – dice Pedrosi, indicando gli scaffali semivuoti – Non c'è rimasto più molto da rubare.

