Bannon-Epstein | rivelati messaggi su un piano per screditare Papa Francesco e minare il suo pontificato

Sono stati resi pubblici messaggi tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein, che rivelano un progetto per screditare Papa Francesco. Questi scambi indicano come i due avessero pianificato di diffondere notizie negative per indebolire l’immagine del pontefice. Nei messaggi, si discuteva di strategie e manovre mirate a creare confusione all’interno della Chiesa.

Bannon e Epstein contro Papa Francesco: Svelati i Messaggi di un Piano per Destabilizzare il Pontificato. Nuovi documenti relativi all’indagine su Jeffrey Epstein rivelano uno scambio di messaggi inquietanti tra l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, e il controverso finanziere. Datati al 2019, questi messaggi mostrano come Bannon avesse l’intenzione di screditare papa Francesco, arrivando a coinvolgere Epstein in un progetto volto a minare l’autorità del pontefice e la sua visione del mondo. Un Progetto di Screditamento in Corso. Le comunicazioni intercettate emergono in un periodo di forti critiche da parte di Bannon nei confronti di papa Francesco, in particolare per le sue posizioni su temi come nazionalismo, immigrazione e capitalismo.🔗 Leggi su Ameve.eu “Faremo cadere Papa Francesco”, il piano di Bannon nelle mail a Epstein Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, ha scritto nelle email di aver pianificato di far cadere Papa Francesco. Bannon ed Epstein: il patto segreto per far cadere Papa Francesco Il Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato documenti che collegano Steve Bannon ed Epstein in un accordo segreto volto a indebolire Papa Francesco. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Bannon chiese a Epstein di far cadere Papa Francesco Dai documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia americano emerge la strategia per cercare di arrivare all'obiettivo... facebook Bannon scrisse a Epstein: “Faremo cadere papa Francesco” - la Repubblica x.com