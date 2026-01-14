Iran | Bannon ' per far cadere gli ayatollah meglio usare dazi e sanzioni'

L’esperto di questioni internazionali Steve Bannon suggerisce che, per indebolire gli ayatollah in Iran, sarebbe più efficace ricorrere a dazi e sanzioni economiche. In un contesto di tensioni crescenti, si discute anche di possibili azioni militari, con il presidente Trump che mantiene aperte diverse opzioni, tra cui interventi di natura più incisiva. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Washington, 14 gen. (Adnkronos) - "Il presidente Trump sta tenendo aperta un'ampia serie di opzioni, inclusa quella cinetica su ampia scala". Lo ha detto Steve Bannon al Corriere della Sera, commentando il post di Trump su Truth in cui il presidente Usa promette ai manifestanti iraniani che "l'aiuto è in arrivo": "Il segretario del Tesoro Bessent - ricorda Bannon - ha spiegato in un discorso dello scorso marzo al prestigioso Economic Club di New York come avrebbe fatto crollare i mullah con le sanzioni, la pressione monetaria ei dazi. E l'ha fatto. I dazi recentemente imposti del 25% su tutti i partner commerciali li isolano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

