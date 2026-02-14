Bambino con il cuore ‘bruciato’ il chirurgo difende la scelta | Vi spiego perché doveva essere per forza trapiantato a lui

Il chirurgo del Monaldi di Napoli spiega perché ha deciso di trapiantare il cuore di un bambino di due anni e tre mesi, affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa. La scelta è stata necessaria per salvargli la vita, visto che il suo cuore era ormai troppo danneggiato e non riusciva più a funzionare. Il piccolo paziente ha subito un intervento complesso, che ha richiesto tutte le competenze del team medico. La situazione resta critica, ma gli specialisti sono fiduciosi sulla ripresa futura del bambino.

Il caso del piccolo paziente di appena due anni e tre mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli e affetto da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa, rappresenta uno dei momenti più drammatici e complessi della recente cronaca sanitaria italiana. La vicenda ruota attorno al trapianto di un cuore che, a causa di un tragico errore durante il trasporto, è arrivato a destinazione danneggiato dal freddo eccessivo, una condizione definita in gergo tecnico come cuore bruciato. Nonostante l’evidente compromissione dell’organo, l’equipe medica ha deciso di procedere comunque con l’impianto, scatenando un dibattito etico e scientifico che ha coinvolto i massimi esperti del settore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

