Balcone a rischio crollo in piazza della Rocca a Viterbo | FOTO

Un balcone di un edificio in piazza della Rocca a Viterbo rischia di crollare dopo aver mostrato segni di instabilità. La causa è probabilmente il deterioramento delle strutture di sostegno, che ha portato i vigili del fuoco a intervenire nel pomeriggio di sabato 14 febbraio. Durante l’intervento, i pompieri hanno bloccato la zona e rinforzato la parte per prevenire incidenti.

Il balcone di uno stabile in piazza della Rocca a Viterbo è risultato a rischio crollo. Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura per evitare possibili pericoli per pedoni e automobilisti in transito. Per consentire le operazioni, è stato necessario posizionare l'autoscala tra via III Reggimento Granatieri di Sardegna e piazza della Rocca. Sul posto presente anche la polizia locale, intervenuta in supporto per la gestione della viabilità e per garantire la sicurezza dell'area durante l'intervento.