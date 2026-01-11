In migliaia con il naso all' insù per il volo della Befana 115 a piazza della Rocca è festa grande | FOTO

A piazza della Rocca, migliaia di persone si sono radunate per assistere al tradizionale volo della Befana 115. La serata, caratterizzata da luci soffuse e entusiasmo tra i più giovani, ha visto una partecipazione coinvolgente, con bambini e famiglie che hanno condiviso un momento di festa e tradizione. La piazza si è animata fino a sera, lasciando un ricordo di convivialità e attesa.

Le luci si sono spente intorno alle 18, lasciando la piazza in un'oscurità carica di attesa interrotta solo dalle urla gioiose dei bambini che chiamavano a gran voce la protagonista della serata. Poi un faro ha squarciato il buio, illuminando la sagoma inconfondibile della "vecchietta" pronta a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: La Befana 115 vola su piazza della Rocca Leggi anche: La Befana 115 torna a volare su piazza della Rocca La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tutti al Ponte di Brooklyn… per dei fuochi che non sono mai esistiti. Migliaia di persone, tra turisti e newyorkesi, hanno salutato l’arrivo del 2026 al freddo, con il naso all’insù e il conto alla rovescia pronto. Ma allo scoccare della mezzanotte, sul Ponte di Br - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.