Natale a Viterbo un villaggio per grandi e piccini a piazza del Teatro | FOTO

Viterbotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo si prepara a vivere l’atmosfera natalizia con un suggestivo “villaggio” in piazza del Teatro, aperto a grandi e piccini. La città si accende grazie alle nuove installazioni luminose, realizzate dalla Camera di commercio in collaborazione con le attività locali, creando un evento speciale per celebrare il Natale 2025.

Viterbo si accende per il Natale 2025, anche con le nuove e spettacolari installazioni luminose realizzate dalla Camera di commercio in sinergia con le attività degli enti del territorio.In piazza Giuseppe Verdi, più conosciuta come piazza del Teatro, le nuove illuminazioni e installazioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Natale a Viterbo, albero e bosco incantato tornano a piazza del Comune

Passare il "Natale in Fattoria" a Viterbo: tanti appuntamenti per bambini e adulti

Viterbo Christmas Village 2025: la magia del Natale nel cuore del quartiere medievale di San Pellegrino

natale viterbo villaggio grandiCHRISTMAS VILLAGE, BABBO NATALE INCANTA MODENA, FESTA E SORRISI - Atmosfera da fiaba in Piazza XX Settembre, dove Babbo Natale in persona ha regalato momenti di pura magia ai bambini e alle loro famiglie. tvqui.it scrive