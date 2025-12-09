Natale a Viterbo un villaggio per grandi e piccini a piazza del Teatro | FOTO

Viterbo si prepara a vivere l’atmosfera natalizia con un suggestivo “villaggio” in piazza del Teatro, aperto a grandi e piccini. La città si accende grazie alle nuove installazioni luminose, realizzate dalla Camera di commercio in collaborazione con le attività locali, creando un evento speciale per celebrare il Natale 2025.

Viterbo si accende per il Natale 2025, anche con le nuove e spettacolari installazioni luminose realizzate dalla Camera di commercio in sinergia con le attività degli enti del territorio.In piazza Giuseppe Verdi, più conosciuta come piazza del Teatro, le nuove illuminazioni e installazioni.

Natale a Viterbo, albero e bosco incantato tornano a piazza del Comune

Passare il "Natale in Fattoria" a Viterbo: tanti appuntamenti per bambini e adulti

Viterbo Christmas Village 2025: la magia del Natale nel cuore del quartiere medievale di San Pellegrino

Viterbo accende il Natale in memoria del 15enne Leonardo Cristiani Luminarie e un angelo di luce su Viale Trieste, albero natalizio alla Quercia e un calendario di eventi per una città che si unisce nel ricordo e nella speranza https://www.viterbonews24.it/new - facebook.com Vai su Facebook

