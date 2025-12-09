Valmontone Torna a nuova vita lo storico campo sportivo della città Inaugurato il ristrutturato Stadio dei Gelsi | pista di atletica e manto erboso sintetico di ultima generazione
Cronache Cittadine VALMONTONE – Si è respirata davvero una bella atmosfera nella mattinata di ieri, 8 Dicembre, a Valmontone in occasione dell’inaugurazione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Valmontone, il nuovo impianto sportivo dei Gelsi pronto a riaprire: inaugurazione Lunedì 8 dicembre. Ecco le foto - Valmontone, 8 dicembre 2025: alle 11:15 si inaugura l’impianto sportivo dei Gelsi, con pista d’atletica rifatta, campo in sintetico e Memorial Matteo Rossi ... Secondo ilquotidianodellazio.it