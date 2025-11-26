Nel 2026 lavori al centro sportivo Vigne di via Cervese rifacimento completo del manto in erba sintetica
Il Comune di Cesena conferma il proprio impegno nella valorizzazione e nel potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina offrendo a società, atleti e cittadini spazi moderni, sicuri e pienamente funzionali. Anche nel 2026 infatti gli interventi relativi al ripristino, alla manutenzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cesena, centro sportivo Vigne: via libera al nuovo manto in erba sintetica - Impianti sportivi a Cesena: dopo un 2025 caratterizzato da importanti cantieri, che hanno riguardato (e che in parte riguardano ancora) la piscina ... Scrive corriereromagna.it
per individuare soggetti affidatari - Dopo l’inaugurazione, al termine dei lavori di riqualificazione, avvenuta lo scorso 25 ottobre, e in attesa di acquisire tutta la documentazione utile che ne garantisca l’effettivo utilizzo, l’Ufficio ... Secondo cremonaoggi.it
Giochi Mediterraneo, consegnati lavori Centro sportivo M. Grecia - Sarà l'impresa Eurosistemi di Molfetta, con un ribasso del 29,5%, a realizzare la riqualificazione del centro sportivo "Magna Grecia", destinato a ospitare otto campi da tennis, una club house e altri ... Riporta ansa.it