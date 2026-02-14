Costantino Vitagliano racconta di aver vissuto momenti difficili a causa della popolarità, che gli ha provocato attacchi di panico e un forte disagio. Secondo lui, l’ossessione per la sua immagine pubblica lo ha portato a scappare per evitare di vedersi ovunque. Ricorda anche di aver cercato aiuto senza trovare protezione da parte di Lele Mora, mentre con Maria De Filippi ha avuto un rapporto più comprensivo.

“Odiavo che qualcuno mi chiamasse per nome, odiavo vedermi appeso dappertutto. Sono arrivato ad avere attacchi di panico e di ansia”. È un Costantino Vitagliano senza filtri quello che si racconta a Ciao Maschio, nel salotto di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda oggi, sabato 14 febbraio, su Rai 1. L’ex tronista per eccellenza ripercorre la sua parabola mediatica: dalla “fame” di un ragazzo di origini umili al successo travolgente che lo ha portato al crollo psicologico e alla fuga dall’Italia. La fame e la sfrontatezza. L’intervista parte dalle radici. “Non sono nato in una famiglia facoltosa, mi sono dovuto guadagnare tutto e mi ha reso forte”, spiega Vitagliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo attacchi di panico, sono scappato perché odiavo vedere la mia faccia ovunque. Lele Mora non mi ha tutelato, Maria De Filippi? Mi ha capito”: parla Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha dichiarato che il desiderio di raggiungere il pubblico lo ha portato a insistere molto, spinto anche da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che hanno capito che il suo nome avrebbe attirato grandi ascolti.

Costantino Vitagliano ha annunciato il suo nuovo progetto su YouTube, la serie

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Chris Hemsworth racconta l’esordio come Thor: Mi sentivo stupido e avevo attacchi di panico; Modena, parla la donna aggredita sulla pista ciclabile: Ero certa di morire, ora ho attacchi di panico e mi hanno licenziata. Ma alle vittime di violenza dico: denunciate; Una vittima dello stupratore seriale: Avevo una corda stretta al collo. Ne sono sicura, voleva uccidermi; Mobbing al lavoro dopo aver chiesto di andare in maternità anticipata: ho sofferto di depressione.

Costantino Vitagliano: «Volevo arrivare a tutti i costi: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno capito che con me si facevano grandi ascolti e hanno spinto. Poi sono ...Ospite di Ciao Maschio, l'ex tronista ripercorre i fasti della sua carriera ma anche i momenti bui che ha attraversato per colpa del successo ... vanityfair.it

Costantino Vitagliano a Ciao Maschio: Avevo fame di successo, poi gli attacchi di panicoCostantino Vitagliano torna in televisione e si racconta senza filtri. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 14 febbraio alle 17.05 su Rai 1, l’ex tronista ripercor ... quilink.it

Sonny Olumati. Mike Block (Producer) · Chopin Nocturne Op. 9 No. 2. Lele Mora spiega come realizzare falsi scoop da copertina: "E dopo nasce la storia d’amore" "Possiamo organizzare qualcosa Qualche scatto per quest'estate". Iniziava tutto così, co facebook