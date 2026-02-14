Avellino | la memoria tra libri revisionisti e fotografie della città ferita

A causa delle controversie storiche sul fascismo, il Circolo della Stampa di Avellino ha ospitato la presentazione di un nuovo libro. Il volume, intitolato

Nel cuore della città una doppia narrazione: la presentazione di un volume che promette “un’altra storia” del fascismo e la mostra delle immagini che ricordano le sue devastazioni AVELLINO – Al Circolo della Stampa si presenta un libro che promette “un’altra storia” del fascismo. Il titolo è Mussolini e il fascismo, l’altra storia. L’autore è Caio Mussolini. L’iniziativa è della Fondazione Giorgio Almirante. Non è un dettaglio. I nomi, in certi casi, sono già una dichiarazione. In sala, accanto all’autore, siedono Sonia Lombardo, Valentina Carnielli e Giuliana De Medici, in rappresentanza della Fondazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Questa mattina a Cassino si parla ancora di Ramona D’Aliesio, la giovane di 17 anni morta ieri mattina cadendo dal terrazzo di un palazzo in via San Marco.

La Siena degli anni Cinquanta torna a vivere grazie a un libro di Cresti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Gazebo del Giorno del Ricordo ad Avellino: memoria e impegno civile; Avellino dice addio a Mario Barbarisi, memoria storica della città; Montella ricorda Palatucci: studenti e Questura di Avellino insieme nel segno della memoria; Montella: gli studenti e la Questura di Avellino commemorano Giovanni Palatucci.

Avellino dice addio a Mario Barbarisi, memoria storica della cittàSi è spento oggi, all’età di 90 anni, Mario Barbarisi, volto popolare e profondamente benvoluto ad Avellino. Con la sua scomparsa la città perde una figura che ha attraversato con discrezione e passio ... irpiniaoggi.it

FOTO/Montella, doppia ricorrenza nel Giorno del Ricordo: in memoria dei due poliziotti eroi Palatucci e ValenteLa polizia di Stato di Avellino ha celebrato questa mattina a Montella una doppia (se non tripla) ricorrenza: l'81esimo anniversario della morte del questore Giovanni Palatucci e l'anniversario dell'u ... corriereirpinia.it

Montella celebra Giovanni Palatucci: emozionante cerimonia con studenti e autorità in memoria dell’eroico Questore di Fiume #GiovanniPalatucci #Montella #Avellino #MemoriaStorica #Legalità Leggi la notizia su Avellinotoday.it Link nel primo comme facebook