Questa mattina a Cassino si parla ancora di Ramona D’Aliesio, la giovane di 17 anni morta ieri mattina cadendo dal terrazzo di un palazzo in via San Marco. La città si è stretta intorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine cercano risposte sul motivo della tragedia. Intanto, il quartiere si riempie di ricordi e di domande senza ancora una risposta certa.

Il 1° febbraio 2026, alle prime ore della mattina, Ramona D’Aliesio, una giovane di 17 anni, è morta dopo essere precipitata dal terrazzo di un palazzo in via San Marco a Cassino. La ragazza, che avrebbe dovuto celebrare i suoi 18 anni tra pochi giorni, è stata trovata senza vita all’alba, in un incidente improvviso e tragico. La sua salma è stata restituita ai familiari dopo una ricognizione cadaverica effettuata presso l’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Il magistrato ha concesso il nulla osta, consentendo le esequie, previste per mercoledì 4 febbraio, nella chiesa di Sant’Antonio in piazza Diamare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ramona D’Aliesio, l’attivista del cassino: tra i funerali e la memoria della città

Approfondimenti su Ramona DAliesio

Il 27 gennaio, alle 12, nella Biblioteca Universitaria di Napoli, si terrà l’inaugurazione della mostra “Raccontare la Shoah: Tra testimonianze e Memoria Scritta”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ramona DAliesio

Argomenti discussi: Cassino (FR) – L’addio a Ramona. Fissati i funerali della 17enne; Cassino, mercoledì i funerali di Ramona D’Aliesio; Giovane muore a soli 18 anni investito da un'auto; Cassino – Ramona D’Aliesio, morta dopo una caduta dal terrazzo: disposta l’autopsia.

Cassino – Ramona D’Aliesio, morta dopo una caduta dal terrazzo: disposta l’autopsia: La giovane, residente con la madre in un condominio Ater in via San Marco, avrebbe compiuto diciotto anni tra una settimana L'articolo Cassino – Ramona D’Aliesio, morta - facebook.com facebook