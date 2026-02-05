Ceccano incubo finito per due anziani genitori Figlio 43enne li picchiava per soldi

Dopo anni di violenze, i due anziani di Ceccano sono finalmente liberi dalla paura. Il figlio di 43 anni, che li picchiava per soldi, è stato arrestato e messo sotto controllo. La vicenda ha scosso l’intera comunità, che ora spera in un nuovo inizio per i coniugi.

Cacciato via col braccialetto elettronico. L'uomo, spesso alterato da alcol e droga, aveva mandato madre e padre all'ospedale per ben cinque volte Si chiude un lungo capitolo di sofferenze domestiche per due anziani coniugi di Ceccano, vittime per anni della violenza del proprio figlio. Nel pomeriggio di martedì 3 febbraio, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato a un 43enne del posto un'ordinanza di misura cautelare che dispone il divieto di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di dimora nel comune di Ceccano. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura di Frosinone, scaturisce dalla querela sporta dai due genitori all'inizio di gennaio.

