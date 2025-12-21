Anziani genitori aggrediti dal figlio | entrambi in ospedale denunciato l’uomo

Una lite tra genitori anziani e il loro figlio è sfociata in un'aggressione, lasciando entrambi i genitori feriti e ricoverati in ospedale. L'uomo è stato successivamente denunciato alle autorità competenti. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di affrontare con attenzione e sensibilità situazioni di conflitto familiare.

Una lite degenerata in aggressione, con vittime due genitori anziani costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. È accaduto nella serata di venerdì nella zona del Noviziato, dove un uomo di circa 50 anni è stato denunciato dalla Polizia dopo aver colpito i propri genitori al termine di un.

