Cagnolina restituita alla famiglia accusata di maltrattamenti | così finisce la storia di Nina

La Cassazione ha deciso di restituire Nina alla famiglia di Gorizia, chiudendo così il caso di presunti maltrattamenti. La piccola cagnolina, sequestrata a dicembre 2024, torna finalmente tra le braccia di chi dice di amarla. La sentenza mette fine a mesi di tensioni e polemiche.

La Cassazione mette la parola fine al “caso Nina”, la cagnolina sequestrata a dicembre del 2024 a una famiglia di Gorizia per presunti maltrattamenti. Ora è stata prelevata dal canile in cui si trovava, in attesa di un pronunciamento del Tribunale del Riesame, ed è stata restituita ai precedenti.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

