È stata archiviata, per assenza di elementi, l’indagine sull’accusa di appropriazione indebita di carte di credito a carico di una donna di 44 anni di Altopascio. La donna, di origine straniera, era stata coinvolta dall’ex compagno, con cui ha due figli, ma le prove raccolte hanno confermato l’assenza di reato. La vicenda si conclude così con un’archiviazione, ristabilendo la sua posizione e chiarendo la situazione giudiziaria.

Archiviazione per la non sussistenza del reato dall’accusa di indebito utilizzo di carte di credito, per una donna di Altopascio, 44 anni, di origine straniera, che era stata chiamata in causa dall’ex compagno, con cui ha avuto due figli. L’accusa era quella di avere utilizzato le credenziali di accesso di un conto corrente intestato a lui e di appropriazione indebita per aver eseguito una serie di bonifici, sei per la precisione, per un totale di circa settemila euro. La vicenda, cominciata nel 2024, quando i due si trovavano in regime di convivenza, nasce da una denuncia di lui, 39 anni, residente in una frazione di Altopascio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Appropriazione di carte credito. Assolta la donna che era accusata dall’ex compagno.

Appropriazione di carte credito. Assolta la donna che era accusata dall’ex compagno - Aveva eseguito una serie di bonifici per un totale di circa settemila euro sul conto dell’uomo ma aveva le credenziali e quindi è stata prosciolta su richiesta del pm Mariotti . lanazione.it