autovelox multe ricorsi e alcolock la guida completa

24 novembre 2025

Firenze, 24 novembre 2025 – Omologazione o autorizzazione degli strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli. Passa da queste due parole la possibilità di fare ricorso per invalidare le contravvenzioni. E’ bene essere informati e fare attenzione quando arrivano le multe. Ecco un utile vademecum su come comportarsi quando viene notificato un verbale di infrazione al Codice della Strada. Fabrizio Petrangeli Ricorsi. TVRCORfoto Roberta Corradin Ag. Aldo Liverani Sas FOTO ROBERTO CORRADIN-AG ALDO LIVERANI SAS Si può presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale. In caso di rigetto il prefetto emette un’ordinanza-ingiunzione che, a cura dell’organo accertatore, sarà notificata al ricorrente entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

