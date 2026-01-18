Autostrada A1 | tratto Chiusi Chianciano Terme-Fabro chiuso per due notti

L'autostrada A1 tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro sarà chiusa per due notti, a causa di lavori programmati. Durante questo periodo, l'area di servizio

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Fabro ovest", situata nel suddetto tratto. Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all'interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 21 e fino alla riapertura della stessa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi ScaloPonticelliFabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro.

Nella notte, il tratto dell'autostrada A1 tra Chiusi Chianciano e Fabro sarà chiuso per lavori di manutenzione. Durante questa chiusura, sono previsti percorsi alternativi per garantire la viabilità. Di seguito, le informazioni dettagliate e le indicazioni per gli automobilisti che devono percorrere questa tratta.

