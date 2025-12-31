Metropolitana tram e autobus | gli orari del trasporto pubblico a Milano a Capodanno e fino al 6 gennaio 2026
Durante il periodo di Capodanno e fino al 6 gennaio 2026, i mezzi pubblici di Milano adottano orari ridotti. Metropolitana, tram e autobus seguono orari speciali per consentire a cittadini e visitatori di muoversi in modo efficace durante le festività. È importante consultare i dettagli aggiornati per pianificare al meglio gli spostamenti in questa fase dell’anno.
Milano – Giorni di orario ridotto, quelli a cavallo dell’anno, per il funzionamento dei mezzi pubblici a Milano. Atm ha da tempo reso note le modifiche al canonico “timetable” di metropolitana, autobus e tram tramite i propri canali. Val la pena riassumerle a vantaggio di chi, il 31 dicembre e l’1 gennaio e più in generale fino all’Epifania, deve muoversi in città col trasporto locale: lavoratori, turisti eo cittadini che vogliano fare un giro in cento durante i giorni di festa. Mercoledì 31 dicembre. MILANO 732002 METROPOLITANA GIALLA IN STAZIONE CENTRALE STAMANE UN RAGAZZO E' CADUTO SULLE ROTAIE ACCIDENTALMENTE FOTO NEW PRESS X GIUZZI Metropilitana: dopo le 19, i treni di M1 e M3 saltano Duomo e Montenapoleone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
