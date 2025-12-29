Trasporto pubblico si alza il prezzo del biglietto dell' autobus | la tariffa si adegua a quello della rete romagnola

A partire da giovedì 1 gennaio, il prezzo del biglietto per le corse urbane nella rete di Forlì gestita da Start Romagna passerà a 1,50 euro. Questa variazione porta il costo del trasporto pubblico locale in linea con le tariffe adottate nella rete romagnola, contribuendo a un maggiore equilibrio tariffario.

Da giovedì primo gennaio il costo del biglietto per una corsa urbana nella rete di Forlì del trasporto pubblico locale di Start Romagna sarà di 1,50 euro. Dopo quasi tre anni cessa l'oneroso ed eccezionale intervento di mitigazione tariffaria messo in atto dal Comune di Forlì nel settembre 2023

