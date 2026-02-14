Auto usate nel 2025 quasi 20mila i passaggi di proprietà ad Arezzo Crescita sopra la media regionale

Nel 2025, ad Arezzo si registrano quasi 20.000 passaggi di proprietà di auto usate, un aumento che deriva dalla crescente domanda di veicoli di seconda mano nella zona. La provincia mostra un incremento superiore alla media regionale, con un +3% rispetto all’anno precedente, posizionandosi al secondo posto in Toscana dopo Massa Carrara, che registra un +4,6%. Questa tendenza riflette un mercato in espansione e un interesse crescente tra gli acquirenti locali.

Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nell'Aretino si registra un +3% (secondo miglior dato in Toscana) per un totale di 19.572 atti, che colloca la provincia al 4° posto in regione. Tra i modelli, la Volkswagen Golf continua a comandare le ricerche Il mercato delle auto usate cresce nell'Aretino. Rispetto al 2024, la provincia registra un +3% nel numero di passaggi di proprietà netti, un aumento superiore a quello regionale e secondo in regione solo a Massa Carrara (+4,6%). Nel complesso sono i 19.572 passaggi registrati, quarta miglior cifra in Toscana. Più in generale, l’aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più i toscani verso l’usato, grazie a soluzioni più accessibili e alla possibilità di guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In Capitanata il mercato delle auto usate cresce.

Nel Piacentino il settore delle auto usate continua a crescere.

Auto usate in Puglia: nel 2025 passaggi a +1,3 per cento e prezzi giù (-3,3 per cento) con Taranto e Lecce le più dinamiche. SUV dominano con il 59% delle preferenze, confermandosi al primo posto. Seguono le berline (27%), le station wagon (17%) e le monovolume (13%). Più contenuto l'interesse per city car (8%).

Corre il mercato dell'auto usata. Nel 2025 supera di 60mila unità il mercato del nuovo. Il prezzo medio di compravendita per le usate è di circa 20mila euro, in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Solo 1,4% riguardano auto elettriche.

