Mercato auto usate in crescita | in un anno 37mila passaggi di proprietà in Capitanata

In Capitanata il mercato delle auto usate cresce. Nell’ultimo anno sono stati registrati circa 37mila passaggi di proprietà, un segnale chiaro di come la domanda sia in aumento. L’aumento dei prezzi delle auto nuove spinge molti a scegliere veicoli di seconda mano, più accessibili e comunque recenti. La possibilità di comprare auto ben equipaggiate senza spendere troppo attrae sempre più clienti.

L'aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più i pugliesi verso l'usato, grazie a soluzioni più accessibili e alla possibilità di guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget. Secondo l'Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate nella.

