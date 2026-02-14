Auto si ribalta in un campo di carciofi | paura per una giovane donna

Una giovane donna ha rischiato di farsi male quando la sua auto si è ribaltata in un campo di carciofi lungo la strada provinciale 43 tra Brindisi e Mesagne. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, dopo che il veicolo ha perso il controllo, finendo su un lato tra le piante. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno soccorso la donna ancora al volante. La zona è rimasta bloccata per alcune ore mentre venivano rimosse le auto incidentate.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio, sulla sp43 che collega Brindisi a Mesagne, in contrada Palmarini BRINDISI – Paura in contrada Palmarini a Brindisi: sulla sp43 che collega Brindisi a Mesagne un'auto è finita ribaltata nelle campagne. Alla guida c'era una giovane donna che non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio. L'impatto è stato violento: l'auto, dopo aver abbandonato la sede stradale, si è completamente ribaltata, terminando la sua corsa all'interno di un terreno agricolo, sono scoppiati gli airbag.