Incidente in Costa d' Amalfi auto sbanda e si ribalta | paura un giovane

Salernotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura, alle prime luci dell'alba, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove un'auto (Fiat Panda) si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva il territorio comunale di Maiori, in località Capo d'Orso. Alla guida c'era un ragazzo, che stava rientrando a casa a Pontone, frazione di Scala. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

