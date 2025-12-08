Incidente in Costa d' Amalfi auto sbanda e si ribalta | paura un giovane

Paura, alle prime luci dell'alba, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove un'auto (Fiat Panda) si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva il territorio comunale di Maiori, in località Capo d'Orso. Alla guida c'era un ragazzo, che stava rientrando a casa a Pontone, frazione di Scala. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cordoglio Orbetello, Neghelli — Celebrato nella Chiesa Parrocchiale di Neghelli il funerale di Antonio Mazzoli, volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento, tragicamente e prematuramente scomparso in un incidente stradale avvenuto su - facebook.com Vai su Facebook

Incidente ad Amalfi, frontale sulla ex Agerolina tra scooter e auto: un ferito - Qui, poco oltre il bivio per Positano, per cause in via di accertamento, si sono scontrati frontalmente uno scooter e una piccola ... Secondo ilmattino.it