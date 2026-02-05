Byd avvia la produzione di auto elettriche in Ungheria

La Byd ha aperto ufficialmente le linee di produzione di auto elettriche in Ungheria, nella fabbrica di Szeged. L’azienda cinese ha messo in funzione gli impianti, ma i numeri annunciati in passato sono stati rivisti al ribasso. La produzione parte, ma senza grandi ambizioni di volumi immediati.

Il sindaco di Szeged, László Botka, ha annunciato alla stampa locale che Byd ha iniziato la produzione di auto elettriche all'interno della nuova fabbrica realizzata in Ungheria, nel comune posto nel sud del Paese, a pochi chilometri dal confine con la Serbia. Si tratta di una prima fase di test delle linee, con un incremento della produzione (inizialmente previsto verso la fine dello scorso anno) che dovrebbe concretizzarsi a partire dal secondo trimestre del 2026. Byd ha la chiara intenzione di vendere molte auto sul mercato europeo, ma sa che buona parte del successo delle sue vetture dipenderà dal prezzo di vendita.

