Auto in fiamme in un garage un morto e quattro feriti a Ronco Scrivia

Un grave incendio scoppiato in un garage di Ronco Scrivia ha coinvolto un’auto ibrida, causando un morto e quattro feriti. Il rogo ha prodotto un fumo denso che si è diffuso nelle cantine e nell’intera palazzina, creando grande preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine. Un episodio che ha scosso la comunità e richiede attenzione sulle norme di sicurezza per i veicoli ibridi in ambienti chiusi.

© Ilsecoloxix.it - Auto in fiamme in un garage, un morto e quattro feriti a Ronco Scrivia L'incendio di una vettura ibrida parcheggiata in un garage ha provocato un fumo denso, che avrebbe invaso le cantine e la palazzina. Nel rogo è morta una persona e altre sono rimaste ferite.

Auto elettrica va a fuoco in un garage (FOTO): quattro persone intossicate dal fumo e trasportate in ospedale. Danneggiata anche un'altra macchina - Un violento incendio si è sviluppato in un garage di "San Giacomo", un quartiere di Lazfons, all'interno del territorio comunale di Chiusa: un'auto elettrica, parcheggiata nel proprio posto, ... ildolomiti.it

Auto a metano in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco ad Ancona - facebook.com facebook

Sorso, auto in fiamme davanti a un’abitazione: intervengono i vigili del fuoco x.com

