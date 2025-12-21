Incidente in Favorita in auto contro un palo della luce e un albero | morto 18enne
Incidente mortale nella notte in Favorita. A perdere la vita un giovane di 18 anni, Giuseppe Filippone. Il ragazzo stava percorrendo viale Diana (direzione Mondello) a bordo di un'auto, una Peugeot 106, quando introno alle 3.20 per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantata violentemente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Incidente a Teggiano: finisce con l'auto contro un palo della luce
Leggi anche: Incidente a Fontana Liri, auto con alla guida un anziano contro palo della luce
Mantova, guida in stato d’ubriachezza e invade la corsia centrando un’auto: feriti due anziani; Incidente sulla rotatoria, lunghe code in mattinata sulla Cisa in uscita da Porto Mantovano.
Palermo, 18enne finisce con l’auto contro un albero alla Favorita e muore - Incidente mortale la scorsa notte a Palermo: un giovane di 18 anni, è morto dopo che l'auto su cui viaggiava è finita contro un alb ... italpress.com
Auto si schianta contro albero: morto 18enne - Incidente mortale la scorsa notte a Palermo: un giovane di 18 anni, Giuseppe Filippone, è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un albero in zona Favorita. grandangoloagrigento.it
Incidente mortale alla Favorita di Palermo, perde la vita un giovane di 18 anni - Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere ... msn.com
Qualcuno si occupa dei cani ghe girano zona favorita Perché c’è stato un incidente che ha coinvolto un ragazzo in moto, un canuzzo bianco e c’ero altri cani color nero che scappavano . facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.