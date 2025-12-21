Incidente in Favorita in auto contro un palo della luce e un albero | morto 18enne

Incidente mortale nella notte in Favorita. A perdere la vita un giovane di 18 anni, Giuseppe Filippone. Il ragazzo stava percorrendo viale Diana (direzione Mondello) a bordo di un'auto, una Peugeot 106, quando introno alle 3.20 per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantata violentemente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

