Incendio in un' azienda | operai e pompieri domano le fiamme ed evitano guai peggiori
Domenica mattina, Gambettola è stata colpita da un incendio in un'azienda di via Primo Maggio. Operai e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e prevenire conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dell'area e delle persone coinvolte.
Gambettola è stata svegliata domenica mattina da un incendio divampato all’interno di un’azienda di via Primo Maggio. Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei lavoratori e dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato rapidamente contenuto senza conseguenze per le persone.Alle 07:30, una squadra. Cesenatoday.it
Angri, incendio in uno stabilimento: ferito un operaio - Un incendio si è sviluppato nello stabilimento La Doria - msn.com
Incendio divora la barchessa di un'azienda agricola: distrutti trattori e macchinari. L'intervento dei pompieri VIDEO - Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio del 27 novembre per l'incendio che ha divorato la barchessa di un'azienda agricola di Soave. ilgazzettino.it
Incendio in un’azienda di gelati a Colleranesco: due persone soccorse Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio in un’azienda che produce gelati e pasticceria nella zona industriale di Colleranesco, a Giulianova. Le fiamme avrebbero interessato lo spacc - facebook.com facebook
#Lecco, #incendio in un’azienda alimentare a Lomagna, dalle 12 di #oggi #vigilidelfuoco al lavoro con squadre locali e rinforzi giunti dai comandi di Monza Brianza e Bergamo: fiamme sotto controllo, operazioni di spegnimento e bonifica in corso [ #4dicembr x.com
VVF vs. INCENDIO di Torre dei Moro (Milano)