Incendio in un' azienda | operai e pompieri domano le fiamme ed evitano guai peggiori

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica mattina, Gambettola è stata colpita da un incendio in un'azienda di via Primo Maggio. Operai e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e prevenire conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dell'area e delle persone coinvolte.

Gambettola è stata svegliata domenica mattina da un incendio divampato all’interno di un’azienda di via Primo Maggio. Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei lavoratori e dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato rapidamente contenuto senza conseguenze per le persone.Alle 07:30, una squadra. Cesenatoday.it

incendio azienda operai pompieriAngri, incendio in uno stabilimento: ferito un operaio - Un incendio si è sviluppato nello stabilimento La Doria - msn.com

Incendio divora la barchessa di un'azienda agricola: distrutti trattori e macchinari. L'intervento dei pompieri VIDEO - Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio del 27 novembre per l'incendio che ha divorato la barchessa di un'azienda agricola di Soave. ilgazzettino.it

incendio in un azienda operai e pompieri domano le fiamme ed evitano guai peggiori

© Cesenatoday.it - Incendio in un'azienda: operai e pompieri domano le fiamme ed evitano guai peggiori

VVF vs. INCENDIO di Torre dei Moro (Milano)

Video VVF vs. INCENDIO di Torre dei Moro (Milano)