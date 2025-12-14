Incendio in un' azienda | operai e pompieri domano le fiamme ed evitano guai peggiori

Domenica mattina, Gambettola è stata colpita da un incendio in un'azienda di via Primo Maggio. Operai e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e prevenire conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dell'area e delle persone coinvolte.

Gambettola è stata svegliata domenica mattina da un incendio divampato all’interno di un’azienda di via Primo Maggio. Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei lavoratori e dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato rapidamente contenuto senza conseguenze per le persone.Alle 07:30, una squadra. Cesenatoday.it Angri, incendio in uno stabilimento: ferito un operaio - Un incendio si è sviluppato nello stabilimento La Doria - msn.com

