Ausili sanitari rigenerati | la filiera invisibile che riduce sprechi costi e impatto ambientale

In Italia, circa 3,2 milioni di persone convivono con una disabilità e hanno bisogno di ausili sanitari, e questa richiesta cresce ogni anno. La causa? La diffusione delle malattie croniche e l’invecchiamento della popolazione. Recentemente, molti di questi ausili vengono rigenerati e riutilizzati, riducendo così gli sprechi e i costi per le famiglie. Un esempio concreto è il progetto di una cooperativa che raccoglie dispositivi usati, li ripara e li consegna a chi ne ha bisogno, evitando che finiscano in discarica.

In un Paese che invecchia rapidamente, il recupero e la sanificazione degli ausili sanitari emerge come una soluzione sostenibile per il sistema sanitario, l'economia pubblica e l'ambiente In Italia si stima che circa 3,2 milioni di persone convivano con una disabilità e abbiano bisogno, temporaneamente o in modo permanente, di ausili sanitari e ortopedici: carrozzine, deambulatori, letti medicali, sollevatori o sedie per la doccia. Dispositivi che incidono direttamente sull'autonomia, sulla qualità della vita e sull'organizzazione dell'assistenza quotidiana, in un contesto demografico in rapido cambiamento.