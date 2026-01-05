Legambiente | Non celebriamo il passaggio della fiamma olimpica dubbi su costi impatto ambientale e trasparenza

Da cesenatoday.it 5 gen 2026

Legambiente esprime dubbi riguardo al passaggio della fiamma olimpica previsto per il 6 gennaio tra Cesenatico, Cesena e la via Emilia, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La nostra posizione si basa su considerazioni legate ai costi, all’impatto ambientale e alla trasparenza delle decisioni, invitando a una riflessione critica sui reali benefici di questa manifestazione.

“In vista del passaggio della fiamma olimpica a Cesenatico, Cesena e lungo la via Emilia, previsto per il 6 gennaio, esprimiamo una posizione critica e motivata rispetto ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026”. Inizia così la critica espressa da Legambiente Forlì-Cesena che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

