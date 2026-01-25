Audi Q5 TDI | più tecnologia più comfort e un diesel che convince ancora

La nuova Audi Q5 TDI si distingue per un miglioramento significativo in termini di tecnologia e comfort, mantenendo la solidità e l’efficienza del motore diesel. Con un design aggiornato e funzionalità avanzate, questa versione risponde alle esigenze di chi cerca un veicolo affidabile e versatile, ideale per l’uso quotidiano e per lunghi viaggi. Un modello che conferma l’impegno di Audi nel combinare innovazione e praticità.

Con la nuova generazione della Q5, Audi compie un deciso passo in avanti su più fronti, rinnovando uno dei suoi modelli più importanti e rappresentativi. Il SUV medio dei quattro anelli cambia piattaforma, aggiorna profondamente stile e interni e affina una ricetta che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare una clientela ampia e trasversale. Al centro della prova c'è la versione 2.0 TDI da 204 CV con sistema mild-hybrid e trazione integrale quattro, una configurazione che punta su efficienza, fluidità e piacere di guida, senza rinunciare al comfort che da sempre distingue la Q5. Design ed esterni.

