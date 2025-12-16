Cadavere sui binari circolazione ferroviaria in tilt Si ferma l’Alta Velocità | l’Italia è divisa in due

Un incidente mortale sui binari nei pressi di Chiusi ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria, con l’alta velocità sospesa e servizi rallentati. La scoperta del corpo ha generato disagi e ha diviso temporaneamente il paese in due parti, evidenziando l’impatto di un evento tragico sul traffico ferroviario italiano.

© Lanazione.it - Cadavere sui binari, circolazione ferroviaria in tilt. Si ferma l’Alta Velocità: l’Italia è divisa in due Chiusi (Siena), 16 dicembre 2025 – Il cadavere di una persona è stata ritrovata sui binari nei pressi della stazione di Chiusi. La scoperta del corpo, sul quale indaga la polizia ferroviaria, ha comportato la sospensione della circolazione dei treni sulla linea alta velocità Roma-Firenze, mentre per quanto riguarda la tratta convenzionale si parla di forti rallentamenti. ANPPhoto La scoperta del corpo. La vicenda ha contorni ancora poco chiari. Si sa soltanto che il corpo della persona è stato rinvenuto a circa due chilometri dalla stazione di Chiusi. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polfer. Lanazione.it Cadavere ritrovato sui binari a Roma Termini: ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cadavere sui binari, circolazione ferroviaria in tilt. Si ferma l’Alta Velocità: l’Italia è divisa in due - Il transito dei treni è stato bloccato sulla linea dell’alta velocità, mentre risulta fortemente rallentata su q ... msn.com

Cadavere sulla ferrovia nel Senese, circolazione sospesa di Av e regionali - Firenze dell'Alta Velocità sia sulla Linea Convenzionale per accertamenti dell'autorità giudiziaria dopo il ri ... ansa.it

Riportano i giornali: "Paura nella stazione di Fontivegge. Il cadavere è stato ritrovato vicino al binario 2. Lo hanno coperto con un telo bianco". - facebook.com facebook

