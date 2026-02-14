ATP Rotterdam 2026 i favoriti De Minaur Aliassime e Bublik volano in semifinale con l’outsider Humbert

L’ATP di Rotterdam del 2026 si svolge nel giorno in cui De Minaur, Aliassime e Bublik avanzano in semifinale grazie alle vittorie di ieri, mentre Humbert sorprende tutti eliminando un favorito. Il torneo entra nella fase calda con i quarti di finale, e i match promettono spettacolo.

Il torneo ATP di Rotterdam torna in campo per designare i quattro giocatori che domani si giocheranno l’accesso alla sfida decisiva, è il momento dei quarti di finale. I primi tre favoriti del tabellone Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik volano in semifinale: a completare il quadro dei migliori quattro del tabellone olandese sarà il francese Ugo Humbert, outsider di lusso. In apertura di giornata il francese Ugo Humbert piega il qualificato australiano Christopher O’Connell 6-4 6-1 in un’ora e diciotto minuti. Il transalpino risolve in volata un primo parziale contraddistinto da assoluto equilibrio: tiene ai vantaggi il servizio del 5-4 e, alla seconda opportunità, sigla il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alex de Minaur ha conquistato i quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam, battendo Stan Wawrinka in due set, 6-4, 6-2.

Alex de Minaur e Ugo Humbert hanno raggiunto le semifinali all’ABN AMRO Open di Rotterdam, portando una ventata di novità nel torneo indoor.

