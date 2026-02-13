Rotterdam | De Minaur e Humbert in semifinale una nuova generazione sfida i veterani nel torneo indoor

Alex de Minaur e Ugo Humbert hanno raggiunto le semifinali all’ABN AMRO Open di Rotterdam, portando una ventata di novità nel torneo indoor. De Minaur ha battuto un avversario più esperto in un match combattuto, mentre Humbert ha dimostrato grande determinazione superando un tennista di lunga esperienza. Entrambi i giocatori cercano di affermarsi come rappresentanti di una nuova generazione pronta a sfidare i veterani del circuito.

Rotterdam: De Minaur e Humbert in Semifinale, la Nuova Generazione Spinge. Rotterdam, 13 febbraio 2026 – Alex de Minaur e Ugo Humbert si contendono un posto in finale all’ABN AMRO Open. L’australiano ha superato una combattiva battaglia di quasi tre ore contro il padrone di casa Botic Van de Zandschulp, mentre il francese ha dominato Christopher O’Connell con un netto 6-4, 6-1. Il torneo olandese si conferma un importante banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti della stagione indoor. De Minaur Supera Van de Zandschulp in una Battaglia di Resistenza. La sfida tra Alex de Minaur e Botic Van de Zandschulp ha rappresentato il momento clou dei quarti di finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alex De Minaur e Botic Van de Zandschulp si preparano a sfidarsi sul campo centrale di Rotterdam.

Rotterdam, il torneo ATP 500 di quest’anno si presenta con un tabellone ridisegnato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Niente da fare per Wawrinka contro l’australiano De Minaur; ATP Rotterdam 2026, De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti. Avanza anche Bublik; ATP Rotterdam 2026, De Minaur e Fils appoggiano la protesta di Medvedev: Le palle sono terribili; ATP Rotterdam: Fils non regge il ritmo di de Minaur, Griekspoor non tradisce.

ATP Rotterdam: de Minaur resiste a uno scatenato Van de Zandschulp. Sul velluto HumbertSiamo giunti al giro di boa dell’ ABN AMRO Open. La parte alta del tabellone olandese ha raccontato di due quarti di finale molto diversi tra loro: il primo, quello tra Humbert e O’Connell, è volato v ... ubitennis.com

ATP Rotterdam 2026, De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti. Avanza anche BublikSi sono delineati i quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Tutto facile per l'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero uno, che ha sconfitto ... oasport.it

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sakkari ritrova il grande tennis a Doha: battuta anche Swiatek. Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam - facebook.com facebook

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sakkari ritrova il grande tennis a Doha: battuta anche Swiatek. Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam x.com