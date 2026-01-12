Atletica gli ederini Pietro Giuliani e Edoardo Rossi iniziano il 2026 con il botto
All'inizio del 2026, l’Edera Atletica Forlì si distingue nella prima gara indoor della stagione al Pala Casali di Ancona, con le vittorie di Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi. Un buon inizio che testimonia l’impegno e la crescita del team, segnando un positivo avvio per l’anno sportivo appena iniziato.
Inizia col botto il 2026 dell’Edera Atletica Forlì. Nella prima gara della stagione indoor, tenutasi al Pala Casali di Ancona, l’Edera ha conquistato due squillanti vittorie. Il forte decatleta Pietro Giuliani si è confermato a suon di record personale nel getto del peso, con la misura di 13,78. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
