Atletica I portacolori dell’Asd gas runners protagonisti a pietrasanta Malek Ben Azizi e Leonardo David Mazzoni si laureano campioni provinciali Fidal

Gli atleti dell’Asd Gas Runners Massa si sono distinti ai campionati provinciali MassaLucca di corsa campestre a Pietrasanta. Malek Ben Azizi e Leonardo David Mazzoni hanno ottenuto il titolo di campioni provinciali Fidal, confermando la qualità del team e il valore delle loro prestazioni. Un risultato che sottolinea l’impegno e la crescita degli atleti, contribuendo alla reputazione dell’associazione nel panorama dell’atletica locale.

I portacolori dell’ Asd Gas Runners Massa in luce a Pietrasanta nei campionati provinciali MassaLucca di campestre Fidal. Gli atleti, seguiti dalla coach Vittoria Bertelloni si sono messi in gioco contro i pari età lucchesi mostrando di non essere da meno nella kermesse di cross svoltasi nell’impianto Falcone Borsellino. Contro una nutrita schiera di avversarie Malek Ben Azizi, secondo anno Ragazze, ha vinto il titolo provinciale Fidal piazzandosi terza assoluta contro le avversarie di Lucca con una prestazione al top. Partita decisa Malek ha condotto la gara in maniera ineccepibile fino a poco più di 100 metri dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica, I portacolori dell’Asd gas runners protagonisti a pietrasanta. Malek Ben Azizi e Leonardo David Mazzoni si laureano campioni provinciali Fidal Atletica: bener anche Luca Pasquini che si piazza secondo. Che campestre per i Gas Runners Massa. Stupiscono Francesco e Luca LazzarottiAi Campionati di cross a Monteriggioni, i Gas Runners Massa si sono distinti con ottimi risultati. Leggi anche: Pentathlon, Aurora Tognetti e Giorgio Malan si laureano campioni italiani a Montelibretti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Atletica, I portacolori dell’Asd gas runners protagonisti a pietrasanta. Malek Ben Azizi e Leonardo David Mazzoni si laureano campioni provinciali Fidal; I portacolori dell’Atletica Monza impegnati tra Lombardia e Veneto; Bazzoli e Giovanetti sbancano il Cross del Crus; Saronno: Molinarolo 4,40, Mauro e Fistarol per Rieti. Atletica, I portacolori dell’Asd gas runners protagonisti a pietrasanta. Malek Ben Azizi e Leonardo David Mazzoni si laureano campioni provinciali FidalI portacolori dell’Asd Gas Runners Massa in luce a Pietrasanta nei campionati provinciale Massa/Lucca di campestre Fidal. Gli atleti, ... sport.quotidiano.net Atletica: Rabai al primato toscano di marcia, mezzofondisti secondi a LuccaNel primo weekend agonistico del 2026, l'Atletica Grosseto Banca Tema vince tre titoli toscani di marcia e sfiora quello nel Cross ... msn.com Al Tc Palermo 2, è andato in scena il Cpa che ha visto la presenza anche dei nostri due portacolori, rispettivamente classe 2011 e 2013, ed . Presente anche il responsabile della parte atletica del Cpa, facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.