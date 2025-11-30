L’Atalanta batte la Fiorentina 2-0 | l’ex Palladino relega i Viola in coda alla classifica

Ildifforme.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dea riesce a conquistare tre punti dopo ben due mesi in cui la vittoria in un match sembrava ormai un lontano ricordo. La Fiorentina finisce in penultima posizione, punita proprio da quel Palladino che ha lasciato la squadra lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

