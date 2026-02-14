Atalanta intervento al ginocchio per De Ketelaere | previsto stop lungo Ci sarà contro il Milan?

Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, si è sottoposto a un intervento al ginocchio dopo aver accusato dolore durante una sessione di allenamento. L'operazione è stata necessaria per risolvere un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. I medici hanno confermato che il recupero richiederà tempo e attenzione. La società nerazzurra si sta già preparando a eventuali alternative in vista delle prossime partite. La domanda più immediata riguarda il suo debutto contro il Milan.

"Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L'intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo". Questo il comunicato con cui l'Atalanta ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l'intervento al ginocchio destro a cui si è sottoposto alcuni giorni fa Charles De Ketelaere. Come si legge, l'intervento è perfettamente riuscito ma al momento risulta molto complicato stimare i tempi di recupero per il suo ritorno in campo.