L’Atalanta orfana di De Ketelaere | l’operazione al ginocchio lo mette fuori gioco contro Borussia Dortmund e Lazio

L’Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere per circa un mese. L’attaccante belga si è infortunato lunedì nel riscaldamento prima della partita contro la Cremonese. Oggi si è sottoposto a un intervento al ginocchio destro, una meniscectomia selettiva, che gli permetterà di recuperare più rapidamente. La sua assenza si farà sentire sia contro il Borussia Dortmund che in campionato contro la Lazio.

Bergamo, 12 febbraio 2026 – L'Atalanta perde Charles De Ketelaere per circa un mese. Questo pomeriggio il 25enne attaccante belga, dopo l'infortunio subito lunedì nel riscaldamento della gara casalinga contro la Cremonese, è stato sottoposto immediatamente ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna, dunque con asportazione solo della parte lesionata, un intervento chirurgico meno invasivo di quanto inizialmente preventivato. Evitato, pertanto, il rischio di uno stop di tre mesi.

